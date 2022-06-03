Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Собянин рассказал о своей поездке в Луганск

Анастасия Колоскова
Город
Собянин рассказал о своей поездке в Луганск
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал с визитом в Луганске. О своей поездке глава города рассказал в соцсетях в пятницу, 3 июня.

— Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка, — сообщил он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в рамках поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве и о побратимстве Москвы и Луганска и намечены планы по восстановлению мирной жизни в населенном пункте.

Мэр столицы уточнил, что в настоящее время в Луганске находятся около 1,5 тысячи различных специалистов из комплекса городского хозяйства Москвы, а также 500 единиц техники.

По его словам, они принимают участие в восстановлении домов, школ и коммунального хозяйства, а в перспективе планируют заняться благоустройством городских улиц, парка и стадиона «Авангард».

Глава города отметил важность устранения в короткие сроки последствий военных действий и подготовки инфраструктур к осенне-зимнему периоду.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в ходе визита в Луганск Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым. Власти подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

подписание соглашения Сергей Собянин Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте