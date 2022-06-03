Собянин рассказал о своей поездке в Луганск

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал с визитом в Луганске. О своей поездке глава города рассказал в соцсетях в пятницу, 3 июня.

— Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка, — сообщил он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в рамках поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве и о побратимстве Москвы и Луганска и намечены планы по восстановлению мирной жизни в населенном пункте.

Мэр столицы уточнил, что в настоящее время в Луганске находятся около 1,5 тысячи различных специалистов из комплекса городского хозяйства Москвы, а также 500 единиц техники.

По его словам, они принимают участие в восстановлении домов, школ и коммунального хозяйства, а в перспективе планируют заняться благоустройством городских улиц, парка и стадиона «Авангард».

Глава города отметил важность устранения в короткие сроки последствий военных действий и подготовки инфраструктур к осенне-зимнему периоду.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в ходе визита в Луганск Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым. Власти подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.