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Депутат МГД Гусева: Рост доли самозанятых говорит о возросшем интересе к предпринимательской деятельности

Лейла Алиева
Город
Депутат МГД Гусева: Рост доли самозанятых говорит о возросшем интересе к предпринимательской деятельности
Фото: duma.mos.ru

Рост доли самозанятых говорит об увеличившемся интересе к предпринимательской деятельности. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сегодня число самозанятых в Москве достигло миллиона человек, до 15 процентов всех работающих в столице. Это хороший показатель — число выбравших этот налоговый режим растет, что говорит о том, что для все большего количества людей появилась возможность реализовать свою предпринимательскую инициативу в простой и доступной форме, — рассказала она.

Гусева добавила, что на сегодняшний день режим самозанятого выбирают самые разные категории москвичей: репетиторы, дизайнеры, водители, курьеры, а также люди, которые сдают свою квартиру в аренду. Кроме того, его можно использовать для своего хобби, получения дохода помимо основной работы, а налоговая нагрузка составит только 4 или 6 процентов от получаемого дохода — в зависимости от того, работаете ли вы с физическими или юридическими лицами, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, в городе была открыта горячая линия по вопросам работы в условиях санкций, на которой бизнесменам рассказывают обо всех актуальных видах помощи.

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