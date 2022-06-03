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Собянин сообщил о работе в Луганске 1,5 тысячи московских коммунальщиков

Антон Махов
Город
Собянин сообщил о работе в Луганске 1,5 тысячи московских коммунальщиков
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Луганске начали работать 1,5 тысячи специалистов городского хозяйства столицы и 500 единиц техники. Об этом в пятницу, 3 июня, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Луганске уже находятся порядка полутора тысяч специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники, — написал он.

Ранее в пятницу стало известно о визите Собянина в Луганск. Мэр столицы подписал соглашение о сотрудничестве с властями города и осмотрел ряд объектов, в восстановлении которых примут участие московские специалисты.

Также Москва и Луганск были объявлены городами-побратимами.

Российская столица примет участие в восстановлении домов, школ и коммунального хозяйства, а в перспективе займется благоустройством городских улиц, парка и стадиона «Авангард». Собянин отметил важность устранения в короткие сроки последствий военных действий и подготовки инфраструктур к осенне-зимнему периоду.

Украина городское хозяйство Сергей Собянин
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