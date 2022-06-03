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Музеи московских школ стали лидерами программы «Школьные Музеи Победы»

Антон Махов
Город
Музеи московских школ стали лидерами программы «Школьные Музеи Победы»
Фото: Пресс-служба «Музея Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьные музеи российской столицы вошли в число лидеров всероссийской программы «Школьный Музей Победы». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

— Критериями для отбора самых активных музеев стали в первую очередь участие в экспонировании своих выставок на площадке «Школьного Музея Победы», а также демонстрация педагогических наработок в сфере патриотического воспитания. Также оценивалось участие активистов музея в проектах программы, историко-патриотической смене в «Орленке», историко-образовательном музейном хакатоне в рамках I Всероссийского форума школьных музеев, — рассказала Слесаренко.

Музей Победы выявил 50 лидеров всероссийской программы «Школьный Музей Победы» по итогам учебного года. Москва занимает первое место по количеству лидеров. В список входят 16 образовательных учреждений. Это школы № 1476, № 1362, № 1161, № 1164, № 1494, № 2025, № 504, № 2097, № 1251 имени генерала Шарля де Голля, № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы, № 167 имени Л. А. Говорова, № 654 имени А. Д. Фридмана, № 760 имени А. П. Маресьева, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» и Московский образовательный комплекс имени В. Талалихина.

Также организаторы подчеркнули, что сохранение исторической памяти через систему развития школьных музеев страны сегодня является неисчерпаемым ресурсом.

Музей Победы ждет москвичей на большую праздничную программу в честь Дня России.

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