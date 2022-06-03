Музеи московских школ стали лидерами программы «Школьные Музеи Победы»

Фото: Пресс-служба «Музея Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Школьные музеи российской столицы вошли в число лидеров всероссийской программы «Школьный Музей Победы». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

— Критериями для отбора самых активных музеев стали в первую очередь участие в экспонировании своих выставок на площадке «Школьного Музея Победы», а также демонстрация педагогических наработок в сфере патриотического воспитания. Также оценивалось участие активистов музея в проектах программы, историко-патриотической смене в «Орленке», историко-образовательном музейном хакатоне в рамках I Всероссийского форума школьных музеев, — рассказала Слесаренко.

Музей Победы выявил 50 лидеров всероссийской программы «Школьный Музей Победы» по итогам учебного года. Москва занимает первое место по количеству лидеров. В список входят 16 образовательных учреждений. Это школы № 1476, № 1362, № 1161, № 1164, № 1494, № 2025, № 504, № 2097, № 1251 имени генерала Шарля де Голля, № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы, № 167 имени Л. А. Говорова, № 654 имени А. Д. Фридмана, № 760 имени А. П. Маресьева, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» и Московский образовательный комплекс имени В. Талалихина.

Также организаторы подчеркнули, что сохранение исторической памяти через систему развития школьных музеев страны сегодня является неисчерпаемым ресурсом.

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