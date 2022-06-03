Музей Победы приготовил праздничную программу ко Дню России

Фото: Пресс-служба «Музея Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил москвичей на большую праздничную программу в честь Дня России. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба музея.

В программу войдут бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы и спектакли. Праздник начнется 12 июня в 12:00 c концерта «Моя Россия» проекта «Главные детские песни».

В 13:00 у Зала Славы волонтеры Музея Победы проведут мастер-класс «Символы России». Гости мероприятия смогут научиться базовым техникам плетения из ниток мулине и своими руками изготовить памятный сувенир — браслет в цветах российского флага.

С 15.00 Марийский иммерсивный театр «Калык шынык» ждет всех желающих на мастер-класс, где посетителей научат создавать короткие видео по мотивам марийских сказок.

Помимо этого, Музей Победы приглашает гостей на две бесплатные обзорные экскурсии, посвященные Дню России. Организаторы приготовили путь от здания Музея Победы по маршруту на Поклонной горе. Гости познакомятся с историей и символами мемориального комплекса.

В завершение посетителей праздника ожидает спектакль «Вдовий пароход» по одноимённой повести Ирины Грековой.

Ранее стало известно, что более 20 уникальных фронтовых рисунков, плакатов и гравюр времен Великой Отечественной войны поступили на хранение Музей Победы.