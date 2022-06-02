Уникальные рисунки, плакаты и гравюры представят в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 20 уникальных фронтовых рисунков, плакатов и гравюр времен Великой Отечественной войны поступили на вечное хранение в фонд Музея Победы. Эспонаты будут использоваться в выставочных проектах музея, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— На экспертизу поступили более 20 графических работ 1941–1945 годов, которые представляют историко-культурную и научную ценность. Рисунки позволяют передать трагические ощущения военного времени. Для музейного собрания эти экспонаты бесценны и станут важнейшим источником для изучения повседневной военной истории, — отметила главный хранитель музея Наталия Засковец.

На работах изображены герои войны, сцены баталий и призывы к борьбе с немецким захватчиком. Экспонаты можно поделить на три группы: зарисовки однополчан, выполненные карандашом и акварелью Алексеем Парковым, агитплакаты к комсомольцам времен ВОВ, а также гравюры графика-станковиста Соломона Юдовина, который жил и работал в Ленинграде и остался в городе во время блокадной зимы.

3 июня в Красногорском филиале Музея Победы состоится открытие выставки «Самый смелый из смешных», посвященной 100-летию главного сатирического журнала Советского Союза «Крокодил».