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Диетолог Соломатина рассказала, сколько клубники можно съесть за день

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

Сюжеты: 

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Общество
Диетолог Соломатина рассказала, сколько клубники можно съесть за день
Фото: Unsplash

Клубника — сильный аллерген, однако, даже если у человека нет аллергии, ему следует обращать внимание на количество съеденных ягод. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Я рекомендую съедать не более полукилограмма клубники в день. Важно разбить эту порцию на несколько частей. Например, по горсточке несколько раз в сутки, — отметила специалист.

При этом она добавила, что в клубнике содержится большое количество витамина С, который в свою очередь положительно влияет на иммунитет человека. Кроме того, в ягоде есть биофлавоноиды, оказывающие антивозрастной эффект, а также они защищают сердечно-сосудистую систему и предотвращают онкологию.

Соломатина также рассказала о самых полезных ягодах, которые созревают в июне. Так, к ним относятся черешня, клубника, вишня и красная смородина. По ее словам, вишня полезна для людей, страдающих мочекаменной болезнью. Так, она способна выводить из организма мочевую кислоту, что улучшает работу почек и исключает появление камней, добавила специалист.

2 июня в Москве начали работать первые точки продажи клубники. Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что, кроме привычных торговых павильонов, также начнут работать и конструкции нового образца. Они отличаются повышенным удобством для продавцов и более привлекательным внешним видом.

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