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Фестиваль национальных культур пройдет в саду «Эрмитаж»

Антон Махов
Город
Фестиваль национальных культур пройдет в саду «Эрмитаж»
Фото: Анна Быкова

На территории сада «Эрмитаж» пройдет фестиваль национальных культур. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Мероприятие проведут 4 июня 2022 года силами союза «Веста» в содействии с префектурой Центрального административного округа Москвы, управой района Тверской, Автономией татар Москвы и депутатами Московской городской думы.

Сам фестиваль культур призван формировать интерес людей к истории и культуре российских народов и созданию добрососедской атмосферы между представителями разных народностей, которые живут в Москве.

В рамках фестиваля пройдет концерт творческих коллективов, которые представят песенное и танцевальное искусство разных национальных диаспор Москвы, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Осетии. Сообщается, что в программе мероприятия будет представлено современное искусство второго по численности народа России — татар.

Также проведут мастер-классы по национальной кухне, прикладному и изобразительному искусству, которые создадут позитивную атмосферу праздника и простимулируют общение представителей разных национальностей.

Что касается самого сада «Эрмитаж», то для него втрое увеличили энергетическую мощность, выдав дополнительные 65 киловатт мощности.

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