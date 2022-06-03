Фестиваль национальных культур пройдет в саду «Эрмитаж»

Фото: Анна Быкова

На территории сада «Эрмитаж» пройдет фестиваль национальных культур. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Мероприятие проведут 4 июня 2022 года силами союза «Веста» в содействии с префектурой Центрального административного округа Москвы, управой района Тверской, Автономией татар Москвы и депутатами Московской городской думы.

Сам фестиваль культур призван формировать интерес людей к истории и культуре российских народов и созданию добрососедской атмосферы между представителями разных народностей, которые живут в Москве.

В рамках фестиваля пройдет концерт творческих коллективов, которые представят песенное и танцевальное искусство разных национальных диаспор Москвы, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Осетии. Сообщается, что в программе мероприятия будет представлено современное искусство второго по численности народа России — татар.

Также проведут мастер-классы по национальной кухне, прикладному и изобразительному искусству, которые создадут позитивную атмосферу праздника и простимулируют общение представителей разных национальностей.

Что касается самого сада «Эрмитаж», то для него втрое увеличили энергетическую мощность, выдав дополнительные 65 киловатт мощности.