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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В начале следующей недели жителей столицы ожидает спокойная и нежаркая погода. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, столичный регион попадет в область с преобладанием повышенного давления, поэтому 6–7 июня интенсивных осадков не будет. Отсутствие осадков — «совершенно очевидный плюс» для первой половины следующей недели.

— Погода в начале следующей недели — сплошное умиротворение и спокойствие. Преимущественно без осадков, дневная температура — плюс 20–22 градуса, ночная — 10–15 градусов. В общем и целом это соответствует климатической норме для июня, — отметил синоптик.

В первые выходные лета москвичей ожидает переменчивая и теплая погода. В дневное время столбики термометров в городе достигнут 21–23 градусов с отметкой «плюс», а в Подмосковье эти показатели сохранятся в пределах плюс 19–24 градусов. В ночные часы столбики термометров в Москве покажут 10–12 градусов выше нуля, в области — плюс 11–13 градусов.

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