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МИД РФ выразил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием российского самолета

Лейла Алиева
В мире
МИД РФ выразил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием российского самолета
Фото: МИД РФ

Посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге вызвали в МИД РФ, чтобы заявить протест из-за задержания самолета «Аэрофлота». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 июня.

— Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ланкийская сторона должна в сжатые сроки урегулировать данную проблему, чтобы избежать негативного влияния на традиционно дружественные отношения между странами.

Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской компании «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку. Жалоба была подана в связи с тем, что у нее есть мировое соглашение с ответчиком, которым является ОАО «Российские авиалинии». Судно должно было вылететь из Коломбо 2 июня в 10:20 и приземлиться в Москве в 19:35. Из-за запрета вылета пассажиров самолета расселили в отеле.

«Аэрофлот» Шри-Ланка МИД РФ
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