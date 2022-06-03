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Более 10 тысяч пассажиров бесплатно проехали на автобусах из-за пожара в бизнес-центре

Антон Махов
Город
Более 10 тысяч пассажиров бесплатно проехали на автобусах из-за пожара в бизнес-центре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Более 10 тысяч пассажиров смогли проехать бесплатно на автобусах нескольких маршрутов из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Можно было воспользоваться маршрутами № 178, 794, 825 и 840. На них на 37 процентов было увеличено количество работающих автобусов. Благодаря этой мере многие смогли быстро и комфортно проехать в городском транспорте, всего перевезли более 10 тысяч пассажиров, — рассказал Ликсутов.

Дептранс по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ввел временный бесплатный проезд до 20:00 в районе улицы Горбунова, дом 2, строение 3, из-за пожара в торговом центре.

На месте работали экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения, сотрудники помогали регулировать движение в районе и информировали автомобилистов о путях объезда. Сейчас движение по улице Горбунова восстановлено в полном объеме, сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала о том, что известно о крупном пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

Транспорт Происшествия Пожары
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