«Поняли, что все по-настоящему»: что известно о крупном пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Утром 3 июня на западе столицы произошел крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Возгорание удалось полностью ликвидировать только спустя три часа после сообщения о происшествии. Основная информация о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
Что случилось
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Горел десятиэтажный бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», расположенный по адресу улица Горбунова, дом 2, строение 3. Пожарные прибыли на место происшествия в считаные минуты, к их приезду часть людей, работавших в здании, уже эвакуировались.
Эпицентром возгорания, по предварительным данным, оказался первый этаж. Огонь стремительно распространялся и в какой-то момент охватил первые четыре этажа бизнес-центра. В МЧС пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности, отметив, что площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. В 12:35 пожар полностью ликвидировали, вскоре после этого заместитель министра МЧС России Илья Денисов сделал заявление:
— В результате тушения пожара эвакуировано порядка тысячи человек, спасено 13 человек, травмы получили два человека. Один из них получил необходимую медпомощь на месте, второй — госпитализирован в медицинское учреждение... Все помещения на наличие пострадавших и погибших проверены — таковых не обнаружено.
Позже появилась информация еще о двух пострадавших. Оба — сотрудники МЧС: пожарный Максим Серегин и начальник столичного главка ведомства генерал-майор Сергей Желтов. Последнего доставили в больницу с обширным инфарктом.
Также известно, что во время ликвидации пожара из офисов бизнес-центра спасли семь кошек.
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», снимок сделан за 45 минут до ликвидации пожара / Фото: Ашуров Илья / Вечерняя Москва
Что говорят очевидцы
Все опрошенные «ВМ» люди, находившиеся в бизнес-центре (БЦ) на момент происшествия, сообщили, что покинули здание благополучно, без какой-либо паники. По их словам, пожарные приехали на место инцидента почти сразу.
— Наши сотрудники с 1-го и 8-го этажей благополучно покинули свои офисы. Никакой паники, никакой давки — все спокойно, — говорит Людмила, работавшая на 1-м этаже.
Пожарная сигнализация сработала в здании около 09:30. Многие подумали, что она учебная, и поняли, что «все по-настоящему», лишь продвигаясь к выходу.
— Моя первая реакция: наверное, это очередная учебная тревога, — рассказывает Маргарита, работавшая на 6-м этаже. — Мы, как всегда, начали выходить… Потом в коридоре поняли, что все непросто, и поспешили к выходу. На улице уже увидели клубы дыма и осознали: действительно пожар.
Работавший в офисе на 2-м этаже Алексей отметил, что персонал бизнес-центра грамотно организовал эвакуацию:
— Сначала раздалась сирена, потом громкоговоритель включился: «Просьба покинуть помещение». Я спокойно оделся, вышел из офиса, спустился по лестнице на 1-й этаж. Там сотрудники БЦ организовали эвакуацию через пожарные выходы.
По словам Владислава, находившегося на 7-м этаже, после объявления эвакуации лифты в здании заблокировали. Он вместе с коллегами спускался через «пожарный эвакуационный выход», только на 3-м этаже они почувствовали запах гари:
— Нам сказали, что пожар настоящий. Некоторые люди начали возвращаться назад, чтобы забрать свои вещи. Страха не было.
Несколько собеседников «ВМ» сообщили, что в здании БЦ есть все пожарные датчики, а руководство регулярно проводит учебные тревоги.
Официальные причины пожара пока не озвучены. Однако очевидцы высказали две версии. Первая — замыкание проводки на первом этаже на фасаде здания. Вторая — непотушенная сигарета у входа в БЦ.
— На самом деле фасадная часть — там курили. Вот мне видео товарищ прислал (опубликовано ниже — прим. «ВМ»). Действительно с фасадной части все началось. Подозрение на окурок: снизу началось и пошло наверх, — рассказал Георгий, владелец нескольких помещений в БЦ «Гранд Сетунь Плазе».
Видео предоставил Георгий, владелец помещений в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что причиной возгорания стало «короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».
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