Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Поняли, что все по-настоящему»: что известно о крупном пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Поняли, что все по-настоящему»: что известно о крупном пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Утром 3 июня на западе столицы произошел крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Возгорание удалось полностью ликвидировать только спустя три часа после сообщения о происшествии. Основная информация о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Горел десятиэтажный бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», расположенный по адресу улица Горбунова, дом 2, строение 3. Пожарные прибыли на место происшествия в считаные минуты, к их приезду часть людей, работавших в здании, уже эвакуировались.

Эпицентром возгорания, по предварительным данным, оказался первый этаж. Огонь стремительно распространялся и в какой-то момент охватил первые четыре этажа бизнес-центра. В МЧС пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности, отметив, что площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. В 12:35 пожар полностью ликвидировали, вскоре после этого заместитель министра МЧС России Илья Денисов сделал заявление:

— В результате тушения пожара эвакуировано порядка тысячи человек, спасено 13 человек, травмы получили два человека. Один из них получил необходимую медпомощь на месте, второй — госпитализирован в медицинское учреждение... Все помещения на наличие пострадавших и погибших проверены — таковых не обнаружено.

Позже появилась информация еще о двух пострадавших. Оба — сотрудники МЧС: пожарный Максим Серегин и начальник столичного главка ведомства генерал-майор Сергей Желтов. Последнего доставили в больницу с обширным инфарктом.

Также известно, что во время ликвидации пожара из офисов бизнес-центра спасли семь кошек.

«Поняли, что все по-настоящему»: что известно о крупном пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» БЦ «Гранд Сетунь Плаза», снимок сделан за 45 минут до ликвидации пожара / Фото: Ашуров Илья / Вечерняя Москва

Что говорят очевидцы

Все опрошенные «ВМ» люди, находившиеся в бизнес-центре (БЦ) на момент происшествия, сообщили, что покинули здание благополучно, без какой-либо паники. По их словам, пожарные приехали на место инцидента почти сразу.

— Наши сотрудники с 1-го и 8-го этажей благополучно покинули свои офисы. Никакой паники, никакой давки — все спокойно, — говорит Людмила, работавшая на 1-м этаже.

Пожарная сигнализация сработала в здании около 09:30. Многие подумали, что она учебная, и поняли, что «все по-настоящему», лишь продвигаясь к выходу.

— Моя первая реакция: наверное, это очередная учебная тревога, — рассказывает Маргарита, работавшая на 6-м этаже. — Мы, как всегда, начали выходить… Потом в коридоре поняли, что все непросто, и поспешили к выходу. На улице уже увидели клубы дыма и осознали: действительно пожар.

Работавший в офисе на 2-м этаже Алексей отметил, что персонал бизнес-центра грамотно организовал эвакуацию:

— Сначала раздалась сирена, потом громкоговоритель включился: «Просьба покинуть помещение». Я спокойно оделся, вышел из офиса, спустился по лестнице на 1-й этаж. Там сотрудники БЦ организовали эвакуацию через пожарные выходы.

По словам Владислава, находившегося на 7-м этаже, после объявления эвакуации лифты в здании заблокировали. Он вместе с коллегами спускался через «пожарный эвакуационный выход», только на 3-м этаже они почувствовали запах гари:

— Нам сказали, что пожар настоящий. Некоторые люди начали возвращаться назад, чтобы забрать свои вещи. Страха не было.

Несколько собеседников «ВМ» сообщили, что в здании БЦ есть все пожарные датчики, а руководство регулярно проводит учебные тревоги.

Официальные причины пожара пока не озвучены. Однако очевидцы высказали две версии. Первая — замыкание проводки на первом этаже на фасаде здания. Вторая — непотушенная сигарета у входа в БЦ.

— На самом деле фасадная часть — там курили. Вот мне видео товарищ прислал (опубликовано ниже — прим. «ВМ»). Действительно с фасадной части все началось. Подозрение на окурок: снизу началось и пошло наверх, — рассказал Георгий, владелец нескольких помещений в БЦ «Гранд Сетунь Плазе».

Видео предоставил Георгий, владелец помещений в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что причиной возгорания стало «короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».

МЧС очевидцы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте