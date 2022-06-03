МЧС: у начальника столичного главка МЧС Желтова случился инфаркт

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Начальник столичного главка МЧС доставлен в больницу с места пожара в «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, передает слова замминистра МЧС Ильи Денисова корреспондент «ВМ».

— У него обширный инфаркт, — сообщил Денисов.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.

Всего при пожаре пострадали двое человек.