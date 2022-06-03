МЧС: Двое пострадали в результате пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

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Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Данные о двух пострадавших в результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» подтвердил заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

По его словам, погибших в результате пожара не обнаружено. Всего из здания было эвакуировано 1000 человек и спасено 13 — из-за огня они были заблокированы на верхних этажах.

Также Денисов рассказал о двух пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго госпитализировали.

В больницу доставили начальника столичного главка МЧС Сергея Желтова.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.