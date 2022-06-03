Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов пострадал во время пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Генерал-майор Сергей Желтов госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом «отравление продуктами горения». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что в результате пожара пострадал один человек. Всего из горящего здания спасли более 120 человек.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.