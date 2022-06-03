Один человек пострадал в результате пожара в БЦ на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Одного человека госпитализировали после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

Это подтвердил и очевидец события — один из работников офиса в здании.

— Видел, как кого-то погрузили на носилках и сразу в скорую, — заявил мужчина по имени Ильдар.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вечерняя Москва

До этого сообщалось, что из горящего здания спасли более 120 человек.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания могут находиться люди.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Очевидцы пожара опровергли версию про умышленный поджог здания.