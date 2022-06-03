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Очевидцы пожара опровергли версию про поджог БЦ на западе Москвы

Илья Ашуров
Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Очевидцы пожара опровергли версию про поджог БЦ на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, 7к1 Карта всех событий

Очевидцы пожара опровергли версию про поджог бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом стало известно корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам работников БЦ, что в здании было довольно много людей, поскольку у большинства рабочий день начинается с 10 часов утра. Однако эвакуация прошла быстро.

Сперва даже не было понятно, что происходит. О пожаре они узнали уже после эвакуации, когда увидели дым снаружи.

— Это у нас первый раз, обычно учебные тревоги, — поделилась одна из сотрудниц.

Она добавила, что в том месте, где началось загорание, всегда стоят курильщики. Возможно, чей-то неосторожно выброшенный окурок и стал причиной произошедшего.

До этого сообщалось, что из горящего здания спасли более 120 человек.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания могут находиться люди.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации граждан из здания. Столичная прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на объекте.

Западный административный округ (ЗАО) очевидцы очевидец
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