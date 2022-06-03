Очевидцы пожара опровергли версию про поджог БЦ на западе Москвы

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Очевидцы пожара опровергли версию про поджог бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом стало известно корреспонденту «Вечерней Москвы».

По словам работников БЦ, что в здании было довольно много людей, поскольку у большинства рабочий день начинается с 10 часов утра. Однако эвакуация прошла быстро.

Сперва даже не было понятно, что происходит. О пожаре они узнали уже после эвакуации, когда увидели дым снаружи.

— Это у нас первый раз, обычно учебные тревоги, — поделилась одна из сотрудниц.

Она добавила, что в том месте, где началось загорание, всегда стоят курильщики. Возможно, чей-то неосторожно выброшенный окурок и стал причиной произошедшего.

До этого сообщалось, что из горящего здания спасли более 120 человек.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания могут находиться люди.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации граждан из здания. Столичная прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на объекте.