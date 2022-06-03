Более 120 человек спасли из горящего БЦ на западе Москвы

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Сотрудники МЧС спасли более 120 человек из бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», который загорелся на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в пятницу, 3 июня.

— По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что поиск людей в горящем здании до сих пор продолжается, передает РИА Новости.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания могут находиться люди.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации граждан из здания. Столичная прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на объекте.