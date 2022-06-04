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«Битва поваров» пройдет на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Город
«Битва поваров» пройдет на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Кулинарное шоу «Битва поваров» пройдет 5 июня на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом в субботу, 4 июня, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Кулинарное шоу состоится в заключительный день фестиваля, оно начнется в 14:00 5 июня на Тверской площади.

Шеф-повар московского ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный и шеф-повар ресторана «Пироги, вино и гусь», двукратный серебряный призер Международного Кремлевского кулинарного кубка, телеведущий Александр Журкин сойдутся в кулинарном поединке.

Повара будут не только соревноваться, но и поделятся знаниями. Также они устроят яркое гастрономическое шоу. Гости мероприятия смогут задать поварам вопросы и получить полезные советы, а потом им предложат продегустировать приготовленные блюда из рыбы и выбрать победителя.

В пятницу, 3 июня, в рамках «Рыбной недели в Москве» состоялось гастрошоу от шеф-повара круизного флота. Его главными действующими лицами были бренд-шеф-повар Рустам Мамедов и его помощник Артем Кузнецов.

Еда кулинария Рыба
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