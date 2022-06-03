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PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что экс-солистка «Виа Гры» не вернется в Россию

Егор Провоторов
Общество
PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что экс-солистка «Виа Гры» не вернется в Россию
Фото: Youtube / FAMETIME TV

PR-менеджер украинской певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила, что сотрудничество с артисткой на данный момент разорвано. В ходе VIII книжного фестиваля «Красная площадь», прошедшего в Москве, представительница певицы рассказала журналистам, что та больше не вернется в Россию.

В интервью журналистам NEWS.RU Драпеко подчеркнула, что больше не работает с Брежневой, поскольку артистка прекратила деятельность на территории РФ. На фестивале PR-менеджер прочла лекцию об искусстве публичных выступлений.

Накануне пользователи социальных сетей заподозрили, что Вера Брежнева и Константин Меладзе могут развестись из-за различных мнений относительно ситуации на Украине.

Певица постоянно высказывается против российской специальной военной операции на Украине в своих аккаунтах. Брежнева даже устраивалась на работу волонтером и распределяла гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов.

Перед этим исполнительница показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше.

Украина Вера Брежнева Россия
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