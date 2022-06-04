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Певица Юта: Уехавшие из России знаменитости напрасно чувствуют себя большинством

Егор Провоторов
Общество
Певица Юта: Уехавшие из России знаменитости напрасно чувствуют себя большинством
Фото: Pixabay

Покинувшие Россию артисты зря считают себя и своих поклонников большинством в России, заявила в пятницу, 3 мая, певица Юта, которая активно поддерживает жителей Донбасса.

— Большинство музыкантов, артистов все-таки обладают здравым смыслом и пониманием происходящего. Люди, занимающие другую позицию, – их на самом деле вопиющее меньшинство. Просто то самое меньшинство, которое уехало, умеет громко выражать свое мнение, у них большая аудитория – поэтому и кажется, что их большинство, — заметила она в эфире «Соловьев Live».

За время специальной военной операции РФ на Украине многие российские звезды покинули страну. Знаменитости теперь обосновались в Израиле, странах Прибалтики и Западной Европы.

Накануне именитая российская оперная певица Анна Нетребко подчеркнула, что в обозримом будущем не собирается давать концерты на территории России. Она отметила, что сейчас не самое подходящее время для гастролей в российских городах. Певица при этом заявила, что любит Россию и трепетно относится к русской культуре.

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