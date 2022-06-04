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Аналитик Сыроваткин призвал россиян пока не продавать наличную валюту

Егор Провоторов
Финансы
Аналитик Сыроваткин призвал россиян пока не продавать наличную валюту
Фото: Pixabay

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в субботу, 4 июня, призвал россиян менять наличную зарубежную валюту не сейчас, а позже.

Специалист ожидает ослабления национальной валюты в течение ближайших нескольких месяцев. Этому, по мнению эксперта, будет способствовать постепенное смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Помимо этого, во втором полугодии может сократиться приток валюты на Мосбиржу по причине предполагаемого снижения физического объема российского экспорта и снижения цен на сырье.

В то же время Сыроваткин подчеркнул, что в настоящее время доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет порядка 11-12 процентов годовых, а валютных — порядка 1,5-3 процента, пишет агентство «Прайм».

Таким образом, даже если рубль упадет в цене к доллару и евро, но не более чем 8-9 процентов, оставаться с национальной валютой будет все еще выгодно, считает собеседник издания.

Накануне доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Диана Степанова сообщила, что следствием укрепления и «раздувания» доллара может стать кризис экономик в развивающихся странах.

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