Экономист предупредила о последствиях «раздувания» доллара

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова сообщила, что следствием чрезмерного укрепления и «раздувания» доллара может стать кризис экономик развивающихся стран.

Она отметила, что в апреле курс доллара начал укрепляться по отношению к юаню и валютам развивающихся стран. Специалист объяснила, что такая тенденция связана с ростом процентной ставки Федрезерва и ожиданиями дальнейшего ужесточения. При этом Степанова считает, что чрезмерное укрепление доллара может сказаться негативно. Она напомнила, что на доллар приходится 80 процентов валютно-обменных операций в мире.

— Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков, — предупредила экономист.

По ее словам, из-за рецессии мировой экономики это грозит нарушением баланса долговой политики многих стран.

Эксперт предупредила, что быстрое укрепление доллара на фоне растущих цен на продукты, удобрения и углеводороды повысит риски для продовольственной безопасности и усугубит бедность во многих странах, сообщает «Прайм».

Ранее Центральный банк России представил обновленные официальные курсы основных валют по отношению к рублю на среду, 1 июня. Курс доллара снизился до отметки 61,6 рубля, курс евро достиг уровня 62,7 рубля.

Финансовый аналитик Александр Разуваев призвал россиян не скупать валюту. Он посоветовал положить рубли на вклад и инвестировать в акции крупных российских компаний.