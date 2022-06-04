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Россиянам напомнили, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

Егор Провоторов
Общество
Россиянам напомнили, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату
Если оформление пенсии по старости будет отложено хотя бы на пять лет, то выплаты вырастут примерно на 35–40 процентов / Фото: pixabay.com

Отдельным категориям россиян дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Специалист уточнила, что к подобным категориям относятся инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее, а также герои Труда, герои России и Советского союза, кавалеры орденов и пострадавшие от воздействия радиации граждане.

При этом на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать лишь те, кто получают пенсионные выплаты по инвалидности, а остальные члены вышеуказанных категорий должны обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ с подачей соответствующего заявления, подчеркнула Старожильцева.

— Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным, — заключила эксперт в интервью агентству «Прайм».

Накануне стало известно, что российские семьи с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

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