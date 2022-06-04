Россиянам напомнили, кто может претендовать на ежемесячную денежную выплату

Если оформление пенсии по старости будет отложено хотя бы на пять лет, то выплаты вырастут примерно на 35–40 процентов / Фото: pixabay.com

Отдельным категориям россиян дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Специалист уточнила, что к подобным категориям относятся инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее, а также герои Труда, герои России и Советского союза, кавалеры орденов и пострадавшие от воздействия радиации граждане.

При этом на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать лишь те, кто получают пенсионные выплаты по инвалидности, а остальные члены вышеуказанных категорий должны обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ с подачей соответствующего заявления, подчеркнула Старожильцева.

— Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным, — заключила эксперт в интервью агентству «Прайм».

Накануне стало известно, что российские семьи с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.