Украина заблокировала банковские счета жителей Херсонской области

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Украинские власти заблокировали банковские счета жителей Херсонской области, по факту обокрав население, сообщил в субботу, 4 июня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, сейчас проживающие в Херсонской области люди не могут снять деньги, поскольку их банковские карты перестали обслуживаться. Банкоматы не работают после отключения Киевом связи и интернета.

— Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов, — заметил Стремоусов в интервью РИА Новости.

При этом по словам замглавы действующей администрации Херсонской области, на территории региона в скором времени должны заработать кредитно-финансовые организации, интегрированные в российскую финансовую систему.

Накануне Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отбили все попытки боевиков ВСУ вторгнуться в Херсонскую область.