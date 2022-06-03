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Власти Херсонской области заявили о провале вторжения ВСУ в регион

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Херсонской области заявили о провале вторжения ВСУ в регион
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы России отбили все попытки боевиков ВСУ вторгнуться в Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в пятницу, 3 июня.

— Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации, — передает слова Стремоусова РИА Новости.

В конце мая в Херсонскую область провели оптоволоконный интернет-кабель с территории Крыма. Однако координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич уточнил, что на данном этапе на освобожденных территориях отмечаются перебои с мобильной связью. В связи с этим в регионе периодически пропадает сигнал сети.

В четверг, 19 мая, глава ВГА Владимир Сальдо заявил о возможном вхождении Херсонской области в состав России. По его словам, Херсонская область рассматривает Россию как «свою страну».

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