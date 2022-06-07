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Эксперты дали советы, как купить квартиру на вторичном рынке максимально выгодно

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как купить квартиру на вторичном рынке максимально выгодно
Фото: Depositphotos

Эксперты дали советы по покупке жилья на вторичном рынке недвижимости.

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич отмечает, что для того чтобы купить квартиру выгоднее, стоит использовать все возможные способы субсидирования, если говорить о финансовом планировании сделки. На вторичном традиционно стоит искать «точечные истории» с качественной инфраструктурой или документально подтвержденной перспективой ее развития в ближайшее время.

Заместитель генерального директора крупного сервиса по покупке жилья Дмитрий Екимов советует активно торговаться при покупке вторичной недвижимости.

— В нынешних условиях практически стагнирующего рынка продавцы могут предоставлять достаточно значительный дисконт в размере не менее 10–20 процентов от стоимости объекта. Вторичка дешевеет, потому что резко сжался объем платежеспособного спроса, — отметил он в комментарии Life.ru.

Он также добавил, что квартиры, требующие перепланировки, ремонта или каких-либо дополнительных затрат, скорее всего, будут продаваться со значительным дисконтом. Также он посоветовал рассмотреть вариант приобретения жилья с торгов (залоговое, банкротное или муниципальное имущество).

Ранее стало известно, что в России будет запущена льготная ипотечная программа для самостоятельного строительства частных жилых домов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ставка по ипотеке в рамках программы составит не более девяти процентов годовых, передает «Царьград».

Сейчас не самое удачное время для продажи недвижимости: из-за высоких ставок по ипотеке спрос значительно снизился. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

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