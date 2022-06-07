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Рафик Загрутдинов: Началась сборка мебели в мельцеровских боксах ИКБ № 1

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: Началась сборка мебели в мельцеровских боксах ИКБ № 1
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты завершат строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 в этом году. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строители приступили к сборке мебели в мельцеровских боксах. В рамках проекта здесь возведут три корпуса, которые соединят переходами. Строительная готовность объекта составляет более 66 процентов, — сказал он.

Комплекс будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов переменной этажности. Их соединят закрытые переходы на уровне второго этажа и единое подземное пространство.

В корпусах разместят лечебную, диагностическую, хирургическую, акушерско-гинекологическую службы и так далее. Комплекс будет оснащен новейшей медицинской техникой.

Помимо этого, в клинике оборудуют одноместные мельцеровские боксы. Они позволяют полностью изолировать распространителя инфекционной болезни, передает «КП».

До этого Рафик Загрутдинов оценил готовность здания взрослой поликлиники в Богородском район. По его словам, работы завершены наполовину.

мебель Рафик Загрутдинов Больницы
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