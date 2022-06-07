Более килограмма наркотиков изъято у жительницы Ногинска

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Молодёжная улица Карта всех событий

В Ногинске полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте более килограмма героина. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что местная жительница причастна к сбыту наркотиков. При обыске в ее квартире на Молодежной улице сотрудники полиции обнаружили 17 свертков с порошком.

Кроме того, правонарушительница рассказала про сделанный недавно тайник-закладку, где находился еще один сверток. Таким образом, общая масса изъятого составила около 1,3 килограмма.

Согласно результатам проведенной экспертизы, содержимое шести свертков является героином, массой более килограмма, отметила Петрова.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Женщина заключена под стражу.

6 июня сообщалось, что у «кладмена» в Одинцове изъяли более 2,5 килограмма наркотиков.