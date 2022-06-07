Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт назвал самые популярные виды кондиционера

Рафаэль Залян
Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт назвал самые популярные виды кондиционера
Фото: pixabay.com

Специалист в области технического оборудования Владимир Молотов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как правильно выбрать кондиционер.

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание — опции, которые имеются у кондиционера. Они могут быть мобильные, со сплит-системой и мульти-сплит системой.

— Мобильные версии не требуют сложного монтажа и легко перемещаемы. Главный их минус — они очень шумные, поскольку компрессор таких кондиционеров находится прямо в помещении, что создает дополнительный гул, — сказал он.

Молотов отметил, что данная модель послужит исключительно как временный вариант.

Более мощные и менее шумные будут кондиционеры со сплит-системой. Они состоят из двух блоков, поэтому в помещении звук работы устройства практически не слышен. Такое оборудование подойдет как для частного дома или квартиры, так и офисного помещения.

Для объектов с большей квадратурой лучше выбирать мульти-сплит системы. Они состоят из одного наружного блока и нескольких внутренних.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» объяснила, как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья. По ее словам, важно не только расположить его в правильном месте и выставить подходящую температуру, но и не пренебрегать своевременной очисткой фильтра.

Лето техника эксперт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Александр Лосото
Александр Лосото

Аптекарь всех вылечит

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Все мнения
О проекте