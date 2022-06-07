Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Названы три пункта на этикетке, которые помогут купить хорошее растительное масло

Александр Игнатенко
президент института религии и политик
Общество
Названы три пункта на этикетке, которые помогут купить хорошее растительное масло
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

При выборе пищевого растительного масла в магазине следует прежде всего обратить внимание на три пункта на этикетке, которые укажут на качество продукта.

Так, важно понять, содержит ли масло генетически модифицированные организмы (ГМО). Это очень важно для здоровья, особенно пожилых людей.

Далее следует обратить внимание на содержание двух компонентов — холестерина и натрия. Масла высокого качества не содержат в составе эти компоненты, в нем будет высокой содержание жиров и витамина Е.

Третье, на что необходимо обращать внимание при выборе растительного масла, это технология производства, так как при использовании различных технологий получается масло разного качества. Растительное масло, которое произведено путем отжима, содержит больше полезных веществ, чем экстрагированное, передает Nation News.

Некоторые продукты, такие как жирная рыба, могут помочь со стабилизацией уровня холестерина в крови. Согласно данным исследований клиники Майо, в странах, где люди регулярно употребляют жирную рыбу, врачи наблюдают меньшее число сердечно-сосудистых заболеваний.

польза качество товара Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Александр Лосото
Александр Лосото

Аптекарь всех вылечит

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Все мнения
О проекте