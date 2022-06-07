Названы три пункта на этикетке, которые помогут купить хорошее растительное масло

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При выборе пищевого растительного масла в магазине следует прежде всего обратить внимание на три пункта на этикетке, которые укажут на качество продукта.

Так, важно понять, содержит ли масло генетически модифицированные организмы (ГМО). Это очень важно для здоровья, особенно пожилых людей.

Далее следует обратить внимание на содержание двух компонентов — холестерина и натрия. Масла высокого качества не содержат в составе эти компоненты, в нем будет высокой содержание жиров и витамина Е.

Третье, на что необходимо обращать внимание при выборе растительного масла, это технология производства, так как при использовании различных технологий получается масло разного качества. Растительное масло, которое произведено путем отжима, содержит больше полезных веществ, чем экстрагированное, передает Nation News.

Некоторые продукты, такие как жирная рыба, могут помочь со стабилизацией уровня холестерина в крови. Согласно данным исследований клиники Майо, в странах, где люди регулярно употребляют жирную рыбу, врачи наблюдают меньшее число сердечно-сосудистых заболеваний.