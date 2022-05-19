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Названы жирные продукты для стабилизации холестерина в крови

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы жирные продукты для стабилизации холестерина в крови
Фото: Pixabay

Некоторые продукты, такие как жирная рыба, могут помочь со стабилизацией уровня холестерина в крови.

Согласно данным исследований клиники Майо, в странах, где люди регулярно употребляют жирную рыбу, врачи наблюдают меньшее число сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о странах Средиземноморья, Гренландии, а также Японии.

Там широко распространены такие виды жирной рыбы, как сельдь, скумбрия и сардины. Медики говорят, что такая рыба богата жирной кислотой омега-3, она, в свою очередь, снижает уровень триглицеридов, чем и обусловлено снижение уровня холестерина в крови.

По данным организации Heart UK, омега-3 также содержится в грецких орехах, семенах льна, кунжуте, фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых бобах и некоторых растительных маслах, передает «МедикФорум».

До этого диетолог Лиза Янг рассказала, что витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения.

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