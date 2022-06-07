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Подозреваемый в убийстве дочери замминистра по строительству Подмосковья заявил, что защищался

Елена Самойлова
Происшествия
Подозреваемый в убийстве дочери замминистра по строительству Подмосковья заявил, что защищался
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Подозреваемый в убийстве дочери замминистра по строительству Подмосковья заявил, что девушка напала на него, и ему пришлось защищаться. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

Друг арестованного рассказал следователям, что в тот роковой день они зашли в магазин для рыбалки и приобрели раскладной нож. Затем подростки встретили дочь Марата Сибатулина вместе с двумя другими приятелями.

— Увидев их, он сказал, что идет за пистолетом и «сейчас ее расстреляет», а затем и впрямь вернулся из дома с пневматическим стволом, — цитирует Telegram-канала Baza товарища Кирилла.

Однако потом он успокоился. Парень пригласил девушку вдвоем сходить в заброшенный дом, чтобы пострелять по мишеням. Их друзья остались неподалеку.

Спустя какое-то время подросток заявил, что девочка оскорбила его и стала нападать, а он в ответ выстрелил ей в ногу и несколько раз ударил ножом. Вскоре друзья девушки заподозрили нечто неладное, зашли в дом и обнаружили ее тело.

Другой мальчик из компании поделился, что примерно полгода назад Кирилл как бы «в шутку» заговорил об убийстве девушки. Выяснилось, что неприязнь между ними водника после того, как Сибатулина помешала ему построить отношения с другой девушкой.

До этого стало известно об аресте 17-летнего подозреваемого.

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