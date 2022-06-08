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Роман Вильфанд рассказал, какая погода наиболее комфортна для мегаполиса

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Роман Вильфанд рассказал, какая погода наиболее комфортна для мегаполиса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наиболее комфортна для жизни в крупном городе температура воздуха на уровне 25–26 градусов тепла. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вопрос о комфортной температуре индивидуален, так как каждый человек имеет свои предпочтения на этот счет, отмечает собеседник «ВМ»:

— Один и тот же человек в разные периоды своей жизни определяет комфортную погоду по-разному. В молодом возрасте — плюс 30–35 градусов, к 50 годам — не выше плюс 25 градусов. А вот в возрасте 70 лет ему уже комфортно при 20–22 градусах.

Однако есть базовый критерий, который позволяет определить некомфортную температуру. По словам синоптика, температура выше 30 градусов тепла является некомфортной: сильно прогретый воздух тяжело переносится в мегаполисе.

— Важно понять, что ощущение комфортности определяется не только температурой, но и другими параметрами. Например, очень хорошо, когда воздух сухой, потому что если температура высокая и влажно, то ощущения не самые лучшие. Так что для большинства людей комфортная погода в Москве — это сухой воздух и температура плюс 25–26 градусов, — пояснил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд рассказал «ВМ», какая погода ожидается в столице в День России. По его словам, в конце недели произойдет изменение в циркуляции воздуха. В воскресенье, 12 июня, в столицу придут более прохладные воздушные массы с востока и немного понизят температуру до более комфортного уровня. В этот день ночные температуры составят плюс 12–13 градусов, дневные — плюс 22–24 градуса.

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