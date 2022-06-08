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В России выявили 3646 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3646 случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 79 граждан, еще 1618 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 4737 человек.

Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции вряд ли стоит ожидать в России. По его словам, на сегодняшний день у россиян образовались защитный механизм и коллективный иммунитет. Эксперт добавил, что на данный момент наблюдается распространение вируса среди тех, кто не привился в свое время от ковида.

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.

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