В народном календаре 9 июня — Федорин день. Свое название в народном месяцеслове дата получила в честь мученицы Феодоры, которую Православная церковь почитает 9 июня.
В этот день нужно говорить лишь по делу, ведь пустые разговоры могут стать причиной разлада или ссоры в семье. Наши предки в эту дату даже надевали повязки на рот, чтобы не сказать ничего лишнего.
Запрещено ссориться, ведь даже мелкий конфликт в такую дату может перерасти в огромный скандал. Если все же случился спор или разговор на высоких тонах, то на ругающихся нужно побрызгать водой и ссоры быстро утихали.
Кроме этого, не стоит родителям допивать напитки после детей, ведь малыши будут безвольными и уязвимыми перед негативной энергетикой. Поэтому в Федорин день детям нужно наливать жидкости столько, сколько они готов выпить. В противном случае оставшийся напиток нужно вылить. Также предки верили, что если дети не используют отдельную от родителей посуду, то могут вырасти бесхарактерными людьми.
Приметы погоды:
Много цвета на рябине — к урожаю овса.
Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.
Духота во время восхода солнца — к ненастью.
Лес шумит в безветренную погоду — к дождю.
Ночная роса долго не высыхает — к грозе.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать 9 июня, чтобы не было ссор в семье
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