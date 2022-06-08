Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Отец Валерии Гай Германики госпитализирован с септическим шоком

Елена Самойлова
Происшествия
Отец Валерии Гай Германики госпитализирован с септическим шоком
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отец режиссера Валерии Гай Германики госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

У 75-летнего Игоря Дудинского диагностирован инфекционно-токсический шок, передает Telegram-канал «112».

Сейчас журналиста перевели из геронтологического центра в реанимацию специализированной клиники. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

7 апреля Мария Голубкина рассказала «ВМ» о новом сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

Инфекции отец Валерия Гай Германика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте