Отец Валерии Гай Германики госпитализирован с септическим шоком

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отец режиссера Валерии Гай Германики госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

У 75-летнего Игоря Дудинского диагностирован инфекционно-токсический шок, передает Telegram-канал «112».

Сейчас журналиста перевели из геронтологического центра в реанимацию специализированной клиники. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

7 апреля Мария Голубкина рассказала «ВМ» о новом сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».