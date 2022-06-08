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Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских войск

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских войск
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России провели полную зачистку аэропорта от украинских войск в Северодонецке. Об этом в среду, 8 июня, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— Северодонецкий аэропорт зачищен. <...> Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот», — отметил он.

При этом дипломат добавил, что боевики «ведут беспорядочную стрельбу» по близлежащим к предприятию кварталам, на территории боя работу ведут снайперы. Также Мирошник в своем Telegram-канале написал о прекращении боев около здания аэропорта в связи с бегством ВСУ в направлении леса.

Помимо этого, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал о многочисленных потерях в боях за Северодонецк со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла до 90 процентов личного состава на этом направлении.

Во вторник, 7 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале массового наступления на территории ЛНР со стороны национальной армии РФ и Народной милиции республики. В частности, он опубликовал кадры активных боев в лесной и жилой местности. Помимо этого, на кадрах можно увидеть уничтоженных украинских боевиков и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника.

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