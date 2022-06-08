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Додон предупредил об опасности втягивания Молдавии в «кровавую региональную войну»

Антон Махов
Политика
Додон предупредил об опасности втягивания Молдавии в «кровавую региональную войну»
Фото: flickr/councilofeurope

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну». Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 8 июня.

— Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета. <...> Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность, — сказал экс-президент в сообщении.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что сегодня складывается угрожающая ситуация в сфере энергетики, продовольственной безопасности и социальной сфере в стране. Кризис усугубляется присоединением Молдавии к антироссийским санкциям. По словам бывшего президента, ситуация обостряется и тем, что западные страны навязывают Молдавии мысль о повышении обороноспособности.

— Реальна опасность быть втянутыми в кровавую региональную войну и утратить государственность, — считает бывший президент.

Также он заявил, что президент Молдавии Майа Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию. Они «хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе», рассказал Додон в своем Telegram-канале.

Ранее Игоря Додона поместили под домашний арест. Кишиневский суд арестовал его на 30 суток.

В Кремле выразили глубокое сожаление по поводу ареста бывшего президента.

По словам Додона, в республике идут нападки на политиков, которые хотят поддерживать отношения с Россией.

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