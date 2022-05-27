В Кремле прокомментировали арест экс-президента Молдавии Додона

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле выражают глубокое сожаление по поводу ареста бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в республике идут нападки на политиков, которые хотят поддерживать отношения с Россией.

— Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет… Мы хотели бы видеть, чтобы все законные права Додона были соблюдены, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

26 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон был помещен под домашний арест. Кишиневский суд арестовал его на 30 суток по обвинению в коррупции и измене родине. Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности.

Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции 24 мая. Утром этого же дня в доме Додона проводила обыски антикоррупционная прокуратура республики совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности.