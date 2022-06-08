Андрей Бочкарев рассказал о формировании более 170 стартовых площадок реновации на месте сносимых домов

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В столице формируют более 170 стартовых площадок реновации на месте уже снесенных либо планируемых к демонтажу старых домов. Об этом в среду, 8 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новое жилье по программе реновации строится в том числе на площадках, освобождаемых при сносе старых домов. Площадь таких территорий, вошедших в число стартовых площадок, позволяет возвести около трех миллионов квадратных метров современного жилья, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в городе по технологии «умного» сноса прошел демонтаж уже 95 жилых домов. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что городские власти регулярно подбирают новые территории для реализации программы реновации.

Помимо этого, Бочкарев рассказал о готовности 33 объектов капитального строительства общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. В частности, на жилье приходится менее половины объектов, введенных на бывших промышленных территориях.

Столичные власти в свою очередь объявили о введении в эксплуатацию 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Такая программа позволит переехать более 85 тысяч москвичам в новые квартиры