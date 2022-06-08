Лавров назвал требования Зеленского к Москве для переговоров несерьезными

Фото: МИД РФ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что для переговорного процесса с Россией Москва должна отвести войска на линию 24 февраля, не являются серьезными. Такое мнение в среду, 8 июня, выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта, — цитирует главу МИД РИА Новости.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что всю информацию, которая поступает от украинских властей, необходимо проверять дополнительно. Такое мнение она выразила в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

7 июня газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности провести со своим российским коллегой Владимиром Путиным мирные переговоры. По информации издания, Зеленский выразил готовность к мирным переговорам.