Власти Подмосковья приняли более 30 мер поддержки в области налогообложения

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За последние три месяца в Подмосковье на федеральном и региональном уровнях было принято более 30 мер поддержки бизнеса и граждан в области налогообложения. Об этом рассказал заместитель руководителя УФНС России по Московской области Леонид Загайнов.

Так, налоговые преференции получили туристический и гостиничный бизнес. Для них на пять лет устанавливается ставка 0 процентов по НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Также были приняты новые меры поддержки физических лиц. Для этой категории налогоплательщиков расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.

— По транспортному налогу повышенное налогообложение будет применяться только для транспортных средств стоимостью более 10 млн рублей, — пояснил Загайнов в комментарии «Радио 1».

Кроме федеральных, в регионе принят целый блок региональных мер поддержки бизнеса. Введены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

Подмосковные предприниматели в рамках национального проекта «Производительность труда» могут воспользоваться разными возможностями, чтобы улучшить культуру производства, стать более конкурентоспособными. Цель проекта — увеличение минимум на 5 процентов в год производительности предприятия, передает «360».

Ранее стало известно, что более 1,2 тысячи столичных инвесторов получили поддержку от города за два с половиной месяца.