Движение по Леонтьевскому переулку перекрыто из-за обрушений на стройке

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

Из-за обрушения строительных лесов перекрыто движение по Леонтьевскому переулку. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что для решения ситуации на месте работали оперативные службы города.

Спустя несколько минут проезд для транспорта освободили.

Обрушение строительных лесов на объекте произошло ранее. В результате инцидента госпитализирован один человек.