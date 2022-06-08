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Движение по Леонтьевскому переулку перекрыто из-за обрушений на стройке

Елена Самойлова
Происшествия
Движение по Леонтьевскому переулку перекрыто из-за обрушений на стройке
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

Из-за обрушения строительных лесов перекрыто движение по Леонтьевскому переулку. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что для решения ситуации на месте работали оперативные службы города.

Спустя несколько минут проезд для транспорта освободили.

Обрушение строительных лесов на объекте произошло ранее. В результате инцидента госпитализирован один человек.

Транспорт стройка Автомобили
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