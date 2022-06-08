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Строительные леса обрушились в центре Москвы

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Строительные леса обрушились в центре Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

На объекте в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов. Об этом в среду, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в результате инцидента госпитализирован один человек.

Видео: Прокуратура Москвы

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту.

26 мая обрушилось здание фабрики «Вымпел». По данным источника «ВМ», инцидент произошел во время сноса пятого этажа здания на Петровско-Разумовском проезде: рухнули все секции с четвертого по первый этаж.

Позже очевидец прокомментировала ситуацию и раскрыла подробности.

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