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Один из вариантов развития ситуации на планете — «островизация» ведущих государств, а также их стремление обеспечить суверенитет. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в четверг, 9 июня.

— Сегодня в мире нет ни одной страны, у которой был бы достигнут уровень технологического суверенитета. Можно спросить: «А зачем тогда он нужен, если его ни у кого нет?» Жизнь меняется, условием выживания в прямом смысле этого слова, любой крупной страны в ближайшие десятилетия будет достижение этой страной технологического суверенитета, — сказал чиновник.

Он предположил, что наиболее вероятным сценарием для развивающихся стран в ближайшее время является их «островизация». Речь идет о сворачивании глобализма, перезагрузке технологических рынков и появлении национальных технических стандартов.

По его словам, таким путем, кроме России, могут пойти и другие ведущие мировые державы: США, Китай и Индия. Перед Москвой стоит несколько основных вызовов, считает он.

Так, следует создать собственный технологический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, а также новейшие поколения логистических коридоров с азиатскими странами. Кроме того, в России необходимо полностью изменить подход к поддержке стартапов, а также перевести высшие учебные заведения в позицию квалифицированных заказчиков по отдельным технологиям, передает слова Пескова РБК.

До этого издание Global Times написало, что политика «технологического апартеида», которую западные страны ведут в отношении России и Китая, может ввергнуть человечество в «темные века».