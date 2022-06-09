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Эффект навязчивой мелодии: почему некоторые песни заедают в голове и как от них избавиться

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эффект навязчивой мелодии: почему некоторые песни заедают в голове и как от них избавиться
Фото: depositphotos

Каждый человек хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в голове застревает та или иная мелодия. Многих это раздражает, однако попытки избавиться от надоедливого мотива зачастую остаются безуспешными. О том, почему некоторые песни заседают в голове и как от них избавиться, «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

При прослушивании музыки у человека активизируется слуховая зона головного мозга. Эта же зона вновь реактивируется, когда он вспоминает ранее услышанную композицию. По сути, эффект навязчивой мелодии — это бесконтрольно повторяющееся припоминание музыкального мотива. Иными словами, это вид персеверации — навязчивое повторение одних и тех же движений, образов и мыслей. Почему же мозг беспрерывно повторяет одну и ту же мелодию?

— Как правило, это связано с тем, что головной мозг человека перегружен, находится в стрессе либо занимается монотонной однообразной работой, — отвечает Наумова. — В последнем случае мозгу попросту скучно из-за отсутствия какой-либо когнитивной нагрузки. Воспроизводя в памяти знакомую песню, он как бы начинает тренироваться.

Избавиться от навязчивой мелодии можно разными способами. Самый простой — включить засевшую в голове песню и прослушать ее до конца. Дело в том, что иногда мозг просто не может вспомнить какие-то слова или детали песни, поэтому и прокручивает ее в голове. Если же послушать песню целиком 1–3 раза, то потребность в этом у мозга исчезнет.

Порой припоминание мелодии может быть связано с положительными или отрицательными эмоциями. В таком случае для того, чтобы остановить музыку в голове, достаточно просто проанализировать природу мелодии, ответив себе на вопрос: с каким событием я ее ассоциирую?

Еще один способ избавиться от заевшей мелодии — физическая нагрузка, отмечает психолог:

— Иногда необходимо задействовать мышцы. Даже за рабочим столом можно напрячь все тело и расслабить. Сделайте это несколько раз, и навязчивая мелодия уйдет.

В случае если бесконтрольное вспоминание музыки сопровождается моторной активностью (например, отстукиванием ритма), нужно послушать другую композицию и отстучать ее.

Кроме того, можно попробовать съесть пищу, которая активизирует рецепторы. Съесть что-то сладкое, соленое или острое, чтобы «переключиться».

— Частые слуховые персеверации могут указывать на переутомление нервной системы. В таком случае нужно призадуматься о смене рабочего режима, пересмотреть свой график так, чтобы позволить себе ежедневные прогулки, полноценный сон. Важно устранить стрессовые факторы, получать удовольствие от жизни, как-то отвлечься от рутины. В этом среди прочего могут помочь чтение книг, просмотр фильмов, решение математических задач.

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