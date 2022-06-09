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Крупные банки в России начнут закупать отечественные банкоматы

Полина Долганова
Экономика
Крупные банки в России начнут закупать отечественные банкоматы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Некоторые крупные российские банки, которые попали под санкции Запада, приняли решение закупать отечественные банкоматы. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили представители финансовых организаций.

По словам источника из Сбербанка, в настоящее время на рынке в России можно найти только иностранных производителей банкоматов. При этом в прошлом году доля российской продукции при закупках этой техники должна была составлять 18 и более процентов для банков с государственным участием.

Уточняется, что в текущем году эта доля выросла до 20 процентов. Так, собственное производство банкоматов уже запустил один из поставщиков зарубежных терминалов.

При этом финансовое участие в проекте принял Минпромторг. По данным РБК, в настоящее время самыми технологичными на российском рынке являются устройства из Кореи.

После начала спецоперации на Украине разные отрасли отечественной экономики столкнулись с потребностью заменить западную продукцию российскими аналогами. Особенно остро этот вопрос коснулся сферы информационных технологий.

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какая обстановка сейчас наблюдается в отрасли, какие отечественные разработки уже применяются и хватит ли России квалифицированных кадров.

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