Великое переселение: российские компании отказываются от западного программного обеспечения

Директор по маркетингу российской ИТ-компании Александр Гущин презентует отечественную операционную систему Astra Linux / Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После начала спецоперации на Украине разные отрасли отечественной экономики столкнулись с потребностью заменить западную продукцию российскими аналогами. Особенно остро этот вопрос коснулся сферы информационных технологий. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какая обстановка сейчас наблюдается в отрасли, какие отечественные разработки уже применяются и хватит ли России квалифицированных кадров.

Предпосылки

Отечественные разработки в сфере информационных технологий не отстают от западных, утверждает исполнительный директор Научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта при МФТИ Лоран Акопян.

— В рыночной экономике сложилось так, что продукты классической ИТ-индустрии всегда были международными, — говорит Лоран Акопян. — Все потому, что в 1970-е годы компании Apple, Microsoft и многие другие работали над созданием не только непосредственно «железа», но и программного обеспечения. Они собирали полностью готовые продукты и с ними уже выходили на международный рынок.

В России же рыночная экономика начала активно развиваться только в «нулевые». Причем в ее основе были крупные предприятия и корпорации, а не малый и средний бизнес. Тогда и появился спрос на ИТ-продукты: корпорациям нужны были системы коммуникации, управления документацией, учетными записями сотрудников. Можно было покупать уже существующие продукты у западных разработчиков либо идти в наши научные институты, заказывать собственное ПО и инвестировать в российские продукты. Конечно, быстрее, проще и дешевле купить готовый товар.

В то время большинство российских ИТ-разработчиков и сами не брались за такую работу. Если все активно используют Microsoft Word, зачем создавать свою программу для текстовых документов? Будет ли на нее спрос? Ведь для создания любого продукта нужны экономические причины: надо понимать, как и кому это можно продать. Тем не менее были талантливые энтузиасты, которые все же создавали аналоги зарубежных систем. И теперь их труд с лихвой оправдан: спрос на отечественные ИТ-продукты значительно вырос.

— Поэтому не стоит воспринимать все, что сейчас происходит, как трагедию, — отмечает Лоран Акопян. — Наоборот, это стимул развиваться. Время, когда нам пришлось бы самостоятельно разрабатывать конкурентные продукты, неизбежно наступило бы. И хорошо, что к этому моменту у нас уже есть крепкая база. К тому же рано или поздно мы все равно перешли бы на отечественные ИТ-товары, так как не все зарубежные продукты подходят российскому рынку. Да и в стоимость того же Microsoft «вшита» цена за бренд. Люди переплачивают просто за известное имя. А среди отечественных аналогов есть, например, бесплатный пакет программ «Мой офис».

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Достижения

Пару лет назад Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ввело обязательное требование ко всем программам — они должны быть совместимы с отечественными СУБД (системами управления базами данных). Кроме того, активно шла разработка российских сервисов и утилит. Такая политика дала свои плоды.

— Сейчас в общем реестре числится более 13 тысяч отечественных ИТ-продуктов, — объяснила руководитель рабочей группы «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика», сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. — По основным классам программного обеспечения у нас есть хорошие рабочие аналоги западных продуктов. К тому же есть много прототипов, которые можно быстро довести до ума.

После того как иностранные ИТ-компании объявили об уходе с российского рынка, появилась необходимость переходить на отечественные системы. И это не стало неразрешимой проблемой. Например, ОАО «РЖД», которое активно использовало продукты немецкой компании SAP, сейчас переходит на отечественную систему по управлению базами данных. Это разработка российской фирмы Postgres Professional.

— Также все централизованные серверы электронной почты у нас переведены на отечественную систему Communigate Pro. На всех компьютерах установлен «Яндекс.Браузер», внедряется отечественная операционная система для рабочих мест сотрудников Astra Linux и системы управления базами данных разработки российской компании Postgres Pro. А отечественная операционная система «Аврора» уже установлена на более чем 27 тысячах корпоративных мобильных телефонов, — рассказали «ВМ» в пресс-службе РЖД.

Основной сложностью для крупных корпораций стало замещение программных решений Oracle и SAP, рассказала основатель группы компаний MedMap Юлия Манн. Дело в том, что эти разработчики предлагают много разного софта для комплексного решения бизнес-задач.

— Основное достоинство Oracle и SAP — возможность создания целостной среды управления, обеспечения интеграции различных ресурсов предприятия. Но в России есть целый ряд альтернатив этим продуктам — «1С:ERP Управление предприятием», «Парус», DeloPro, COINCAP, EPROMIS business suite, ERPNext, «Галактика ERP», «ТУРБО ERP». Например, в сегменте ERP-решений (система планирования ресурсов предприятия. — «ВМ») отлично работают «1С» и «Галактика», — рассказала Юлия Манн. — Понятно, что в сложившейся ситуации возможны трудности с ускоренным переходом на отечественное ПО, но это вполне посильная задача.

Юлия Манн добавила, что у российских компаний накоплен успешный опыт перехода на российские продукты. Один из таких примеров — кейс «СберСервиса». Компании требовалась тотальная комплексная модернизация. Нужно было обновить сервисы продажи, диспетчеризации, обработки заявок, контроля и мониторинга качества. Они выбрали систему ITSM box, созданную российской компанией IT Expert. И не пожалели.

— Колоссальный опыт «СберСервиса» совместно с коллегами из IT Expert позволил развернуть современное цифровое решение в кратчайшие сроки, оптимизировать процессы таким образом, чтобы это не сказалось на текущей работе компании, — заявил директор департамента развития производства «СберСервиса» Михаил Шатин.

Еще один пример — «Ростелеком» перешел на операционную систему российского разработчика «Ред Софт». А крупная фармацевтическая компания «Полисан» протестировала и внедрила в работу отечественную систему обеспечения безопасности данных от «СерчИнформ FileAuditor».

— В России все очень неплохо с защитой информации, — говорит руководитель направления систем безопасности ООО «Ланит-Интеграция» Григорий Вечхайзер. — А все потому, что изначально ИТ-специалисты работали над шифровкой данных по заказу правительства и спецслужб для защиты государственной тайны. В результате мы имеем отличные рабочие системы. Даже если какая-то из них не устоит от мощной хакерской атаки, большинство данных зашифрованы настолько хорошо, что сделать с ними ничего не получится.

Важно, что большинство всех этих ИТ-продуктов на рынке российских ПО уже не первый год. Они протестированы и надежны. Многие уже активно применяются в том или ином объеме в различных компаниях.

Образование

Отдельное внимание сегодня уделяется не только созданию новых качественных ИТ-решений, но и подготовке кадров для этой отрасли. В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, помимо качественных образовательных программ, используют еще один эффективный метод обучения юных дарований.

— Все компьютеры в нашем вузе работают на отечественных операционных системах Astra Linux и «Альт». Студенты сразу учатся работать на российских платформах и создавать для них ИТ-продукты, — объясняет проректор по информатизации МГТУ имени Баумана Павел Дермер. — Кроме того, сейчас мы разрабатываем новые направления обучения. Собираемся вводить дополнительные занятия и, возможно, магистратуру по информационным технологиям. А в Московском физико-техническом институте, помимо изучения фундаментальных теоретических основ, студентов часто привлекают к практической работе. Ребята создают собственные проекты, а вместе с профессорами — новые ИТ-продукты прямо в стенах вуза. Так начинающие программисты получат базовые навыки и смогут быстрее адаптироваться к работе в будущем. Кроме того, студенты учатся генерировать собственные идеи, реализовывать их на практике и исследовать большие объемы данных.

Один из успешных проектов, который в МФТИ реализовали с привлечением студентов, — система iPAVLOV. В нее входят продукты, которые автоматизируют бизнес-процессы с помощью искусственного интеллекта. По сути, это «сборник» готовых универсальных решений для бесперебойной работы всех сервисов предприятий.

— Студенты мечтают быть не просто «айтишниками», которые могут починить глючащую программу или написать код для сайта. Они хотят работать над машинным обучением, быть дата-сайентистами (людьми, которые генерируют гипотезы по улучшению продуктов на основе анализа огромных объемов данных. — «ВМ»), — рассказал Лоран Акопян. — Кроме того, сейчас мы видим, что в будущем сможем избежать оттока ИТ-специалистов из страны. Дело в том, что ребята понимают, что работать в России очень перспективно. Они видят, что на родине намного реальнее стать одним из лидеров в отрасли. Сейчас все дороги для этого открыты. Надо только усердно работать.

Помимо этого, для начинающих ИТ-специалистов проводится множество олимпиад. Там студенты презентуют собственные инновационные проекты, над которыми они работают годами. Это тоже своеобразная форма обучения, которая еще и мотивирует совершать открытия в отрасли. На подобных олимпиадах часто выступают студенты МИСиС, МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН и многих других.

Фото: er.ru

Кадры

Что касается кадрового резерва, то сейчас в России происходит незначительный отток ИТ-специалистов за рубеж. По данным главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, с 24 февраля по 22 марта нашу страну покинули около 70 тысяч программистов.

— Кажется, что это большие цифры. Но на самом деле многие из тех, кто покинул страну, не увольнялись из российских компаний, они продолжают работать дистанционно, — объяснил президент сайта по поиску работы Superjob Алексей Захаров. — К тому же многие уезжали из-за банального непонимания, что будет дальше. Но многие уже возвращаются.

Также, по данным исследования Superjob, в России за первые два месяца 2022 года на 56 процентов снизилось число публикуемых вакансий в сферах информационных технологий и телекоммуникаций. Эти данные подтверждают, что кадрового голода в нашей стране нет. Как и безработицы. После ухода из России иностранных компаний многие люди попали под сокращение. В связи с этим некоторые отечественные фирмы уже выступили с заявлением, что смогут принять этих специалистов к себе в штат.

На расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи об этом, в частности, заявил первый заместитель генерального директора холдинга VK Владимир Габриелян.

— Мы готовы принять больше тысячи «айтишников» в нашу компанию: не только отдельных сотрудников, но и целые команды, — сказал Габриелян.

Около тысячи новых рабочих мест в 2022 году планируют создать и в других ИТ-компаниях, например, в «Лаборатории Касперского». Там больше всего специалистов требуется в отдел исследований и разработки.

ЗНАЙ НАШИХ

Отечественные аналоги зарубежных сервисов из реестра Минцифры РФ:

— Соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», ЯRUS, «ТамТам», «Мой мир», ICQ, Telegram, Yappy и Frisbee.

— Почтовые сервисы: «Почта Mail.ru», «Мой офис почта», «Яндекс.Почта» и Tegu.

— Видеоконференции: «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».

— Работа с документами: «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».

— Антивирусные программы: Kaspersky и DR.Web.

— Браузеры: «Яндекс.Браузер», Atom.

— Карты: «Яндекс.Карты», «2ГИС».

— Онлайн-магазины: Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет».

— Сервисы бронирования жилья: «Циан», «Островок», Tutu.ru.

— Такси: «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет».