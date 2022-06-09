Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений

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Стоимость литра бензина в Великобритании за сутки поднялась на 0,02 доллара и составила 2,2 доллара. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает издание Times со ссылкой на ассоциацию автомобилистов (RAC).

Уточняется, что такой прирост в стоимости за 24 часа является рекордным за последние 17 лет. По данным специалистов, если темпы цен на топливо продолжат расти с такой же скоростью, то заправить полный бак бензина на 55 литров в скором времени будет стоить 125 долларов, передает РБК.

При этом сообщалось, что недавно цены на бензин упали в России. Так, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках упала на 0,1 процента в период с 21 по 27 мая.

При этом впервые с сентября 2021 года бензин начал дешеветь с 4 по 11 марта. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются почти три месяца подряд.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные антироссийские санкции ударили по их инициаторам. По словам Володина, рост стоимости бензина в Австралии составил 30,3 процента, в США — 27,6 процента, в Канаде — 22,2 процента и в странах Евросоюза — 19,3 процента.