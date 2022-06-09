Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений

Полина Долганова
В мире
Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость литра бензина в Великобритании за сутки поднялась на 0,02 доллара и составила 2,2 доллара. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает издание Times со ссылкой на ассоциацию автомобилистов (RAC).

Уточняется, что такой прирост в стоимости за 24 часа является рекордным за последние 17 лет. По данным специалистов, если темпы цен на топливо продолжат расти с такой же скоростью, то заправить полный бак бензина на 55 литров в скором времени будет стоить 125 долларов, передает РБК.

При этом сообщалось, что недавно цены на бензин упали в России. Так, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках упала на 0,1 процента в период с 21 по 27 мая.

При этом впервые с сентября 2021 года бензин начал дешеветь с 4 по 11 марта. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются почти три месяца подряд.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные антироссийские санкции ударили по их инициаторам. По словам Володина, рост стоимости бензина в Австралии составил 30,3 процента, в США — 27,6 процента, в Канаде — 22,2 процента и в странах Евросоюза — 19,3 процента.

Цены бензин Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте